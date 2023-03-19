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21:14, 19 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии оценили опасность нацистских группировок для страны

МВД Белоруссии сообщило, что нацистские группировки не представляют опасности для страны

Фото: Slava Taukachou / Unsplash

Замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Михаил Бедункевич в эфире телеканала СТВ рассказал, представляют ли в настоящее время опасность для страны организованные нацистские и неонацистские группировки. По его оценке, они не несут никакой опасности для государства.

«Для Белоруссии угрозы нацизм, неонацизм в виде каких-то группировок, образований, обществ, формирований в настоящее время не представляют», — заявил он.

Бедункевич отметил, что страну зачистили от нацистских лидеров, духовных лидеров и всевозможных представителей, отправив их в тюрьму, а те, кто уже отбыл наказание, покинули территорию Белоруссии. Он добавил, что на сегодняшний день ведется розыск одиночек, которые следуют подобным идеологиям и пропагандируют их.

Ранее глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора рассказал, что правоохранительные органы документируют все попытки вербовки граждан страны для службы в нацистских формированиях Вооруженных сил Украины.

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Марина Совина
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