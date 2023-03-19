Создан мощный чип для доступных Android-смартфонов

Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 7+ Gen 2 для доступных смартфонов

Анонсирован мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, предназначенный для смартфонов среднего класса. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Чип базируется на четырехнанометровом техпроцессе — в компании отметили, что он обеспечивает производительность, сравнимую с флагманскими процессорами Snapdragon восьмой серии. Устройство имеет процессор Qualcomm Kryo, отличающийся максимальной частотой 2910 мегагерц, и графиеский ускоритель Qualcomm Adreno, который по сравнению с предшественником имеет в два раза большую производительность. Энергоэффективность чипа улучшена на 13 процентов.

Созданный для доступных смартфонов Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 получил поддержку технологий Auto Variable Rate Shading, Volumetric Rendering и Snapdragon Sound. Мощный чип также поддерживает работу с 200-мегапиксельными камерами и запись видео в разрешении 4К.

В компании отметили, что с помощью модема Snapdragon X62 5G скорость загрузки данных может достигать 4,4 гигабит в секунду. Процессор также должен обеспечить более быстрое подключение к Wi-Fi и 5G.

В Qualcomm сообщили, что новый процессор появится в смартфонах, первые из которых будут анонсированы до конца марта. Уточняется, что чип будет применяться в устройствах стоимостью 400-600 долларов или около 30-45 тысяч рублей.

В середине марта Samsung анонсировала новые смартфоны Galaxy A54 и A34. Субфлагманы получили дисплей Super AMOLED, 6/128 гигабайт памяти, тройную камеру.