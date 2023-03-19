Киев отреагировал на мирный план Китая по Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: в мирном плане Китая по Украине нет логики

Киев раскритиковал мирный план Китая по Украине, об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

«Это документ, в котором сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение. В нем нет подробностей, нет взвешенной логики. Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие», — так отреагировал политик на предложение КНР.

По его словам, мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России. Он заявил, что примирение должно начинаться с обязательного вывода российских войск с территории Украины. Кроме того, он заметил, что Киев отвергает какие-либо территориальные компромиссы с Москвой.

Ранее МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования на Украине. Уточняется, что документ состоит из 12 пунктов, ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.