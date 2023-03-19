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15:14, 19 марта 2023Бывший СССР

Киев отреагировал на мирный план Китая по Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: в мирном плане Китая по Украине нет логики

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев раскритиковал мирный план Китая по Украине, об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

«Это документ, в котором сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение. В нем нет подробностей, нет взвешенной логики. Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие», — так отреагировал политик на предложение КНР.

По его словам, мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России. Он заявил, что примирение должно начинаться с обязательного вывода российских войск с территории Украины. Кроме того, он заметил, что Киев отвергает какие-либо территориальные компромиссы с Москвой.

Ранее МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования на Украине. Уточняется, что документ состоит из 12 пунктов, ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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Алевтина Запольская
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