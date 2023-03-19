Капитан рассказал о таране российского крейсера подлодкой США

Экс-капитан АПЛ «Новомосковск» рассказал, как подлодка США протаранила крейсер России

Экс-капитан атомной подводной лодки (АПЛ) «Новомосковск» Юрий Юрченко рассказал, как подлодка США протаранила крейсер России в 1993 году. Его слова приводит Telegram-канал телеканала «Звезда».

По его словам, американская подлодка USS Grayling столкнулась с российским подводным крейсером «Новомосковск» вблизи территориальных вод России в Баренцевом море, тем не менее при инциденте никто не пострадал. Бывший капитан отметил, что экипаж судна отделался испугом.

«Я после этого выхода в море в отпуске покрестился. Потому что более удачного места для столкновения просто не было. Чуть ниже — батарея, впереди торпедные аппараты, левее — центральный пост и ракетные шахты. Американский командир Ричард Эрл после столкновения не посчитал нужным всплыть, как сделали мы, и попытаться оказать помощь», — сказал он.

