В США оценили визиты Путина в Мариуполь и Крым

NYT: визиты президента России Путина в Мариуполь и Крым стали его ответом на «арест» МУС

Не анонсированные ранее визиты президента России Владимира Путина в Крым и Мариуполь стали ответом на выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на его «арест». Так поездки российского лидера оценило издание из США The New York Times (NYT).

Как отметил автор статьи Кандрес Мартинес, визит в Мариуполь стал для Путина самой близкой поездкой к линии фронта за последний год. «Два громких визита оказались ответом со стороны Кремля <…> после того, как международный суд выдал ордер на его арест», — посчитал журналист.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, после этого за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Президент также встретился с местными жителями и зашел в гости к одной из семей. Отмечалось, что это была первая поездка Путина в Донбасс.

18 марта президент посетил Крым в годовщину включения полуострова в состав России. Он прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Поездка российского лидера в Крым также не анонсировалась.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.