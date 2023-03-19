Шансы налаживания отношений между Сербией и Косово за счет инвестиций ЕС оценили

Политолог Топорнин допустил налаживание отношений Сербии и Косова при выделении инвестиций

У Сербии и Косова есть шансы наладить отношения при выделении для этого инвестиций со стороны Европейского союза (ЕС), считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Такую возможность он допустил в разговоре с «Лентой.ру».

«Так просто наладить отношения не получится, потому что разногласия между Белградом и Приштиной очень значительны и носят принципиальный характер. Но мы должны учитывать тот факт, что Сербия является официальным кандидатом на вступление в Европейский союз. В Косово тоже подали такую заявку, правда, она не получила никакого хода, но тем не менее они выразили пожелание стать членом ЕС», — объяснил политолог.

ЕС видит решение сербско-косовской проблемы при присоединении к Европейскому союзу. Они считают, что если две страны войдут в состав ЕС, проблема сама собой исчезнет. Поэтому, выделяя средства, они идут по такой логической дорожке Николай Топорнин политолог

Евросоюз пообещал Сербии и Косову провести специальную конференцию доноров в течение 150 дней, чтобы сформировать пакет финансовой помощи для Белграда и Приштины. Эти средства будут выделены, если они своевременно выполнят все пункты соглашения о нормализации отношений.

Все положения соглашения «должны быть реализованы независимо одно от другого», а обе стороны должны «не блокировать реализацию ни одного из них», говорится в плане Евросоюза.

Переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром частично признанного Косова Альбином Курти при участии верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака состоялись в субботу, 18 марта. Они проходили за закрытыми дверями на протяжении 12 часов.

План Евросоюза по нормализации из 11 статей был опубликован 27 февраля. Согласно документу, Сербия и Косово должны «развивать нормальные добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия».