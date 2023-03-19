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03:37, 19 марта 2023Мир

ЕС пообещал Сербии и Косову инвестиции за нормализацию отношений

Евросоюз пообещал Сербии и Косову инвестиционные выплаты за нормализацию отношений

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) пообещал Сербии и Косову провести специальную конференцию доноров в течение 150 дней, чтобы сформировать пакет финансовой помощи для Белграда и Приштины за своевременное выполнение ими всех положений соглашения о пути к нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст приложения к соглашению.

Документ был согласован на трехсторонней встрече ЕС, Сербии и Косова в северомакедонском Охриде. При этом в нем подчеркивается, что инвестиционные выплаты не произойдут до тех пор, пока Брюссель не определит, что все положения соглашения полностью реализованы.

Кроме того, все положения соглашения «должны быть реализованы независимо одно от другого», а обе стороны должны «не блокировать реализацию ни одного из них». Косово должно немедленно «начать переговорный процесс» о создании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) — органа самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике.

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15 марта 2023

Переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака продолжались за закрытыми дверями в субботу, 18 марта, на протяжении 12 часов.

Как сообщил Вучич заявил, что Белград и Приштина на переговорах в северомакедонском Охриде достигли соглашения по нескольким пунктам по плану Запада для Косово. При этом премьер Косово Курти обвинил Вучича в уклонении от подписания плана по урегулировнию.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Косово в рамках договоренности по реализации плана о нормализации с Сербией обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе.

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Марина Совина
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