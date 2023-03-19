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02:08, 19 марта 2023Мир

Евросоюз раскрыл детали договоренностей по Косово

Боррель заявил, что Косово обязалось начать переговоры по самоуправлению сербских общин
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Косово в рамках договоренности по реализации плана о нормализации с Сербией обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что по итогам переговоров на высшем уровне в Охриде Белград и Приштина достигли соглашения по реализации плана о нормализации отношений.

Переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака продолжались за закрытыми дверями 12 часов.

15 марта Лайчак заявил о принятии плана урегулирования по Косово обеими сторонами. По его словам, на сегодняшний день остается лишь утвердить программу его реализации.

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Марина Совина
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