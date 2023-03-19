Премьер Косово обвинил Вучича в уклонении от подписания плана Запада

Премьер Косово Курти: Вучич уклонился от подписания плана Запада по урегулированию

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в уклонении от подписания предложенного Западом плана по урегулировнию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Курти, стороны приехали в Охрид для подписания документов с приложением, «которое приведет к реализации основного соглашения».

При этом Белград, уклонился от подписания документов, «как и на последней встрече в Брюсселе 27 февраля, на этот раз с приложением», указал премьер Косово.

Переговоры Вучича с Курти при участии верховный представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака продолжались за закрытыми дверями 12 часов.

15 марта Лайчак заявил о принятии плана урегулирования по Косово обеими сторонами. По его словам, на сегодняшний день остается лишь утвердить программу его реализации.