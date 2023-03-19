Лидер сборной Ирана отказался от матча с Россией по личным причинам

Лидер сборной Ирана Сердар Азмун отказался от матча с Россией по личным причинам

Один из лидеров сборной Ирана по футболу Сердар Азмун отказался приезжать в национальную команду на товарищеские матчи с Россией и Кенией. Об этом сообщает ISNA.

Иранского форварда «Байера» вызвали в сборную, но тот извинился перед тренерским штабом и персоналом, сообщив, что не приедет в расположение команды. Решение Азмун мотивировал личными причинами.

Матч сборной России с Ираном пройдет 23 марта в Тегеране. Спустя пять дней иранцы встретятся с командой Кении.

Азмун выступает за сборную Ирана с 2014 года. Форвард забил 41 мяч в 68 встречах в составе национальной команды.