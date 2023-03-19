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13:22, 19 марта 2023Силовые структуры

Сбившего семью из пяти человек россиянина задержали

В Крыму полиция задержала водителя, сбившего семью из пяти человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму полиция задержала водителя ВАЗ-2107, который сбил семью из пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 («Причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения») УК РФ.

По данным «Ленты.ру», вечером 18 марта в селе Емельяновка Нижнегорского района 54-летний мужчина наехал на пятерых пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Потерпевшими оказались двое родителей и трое детей, они были доставлены в больницу. Несовершеннолетние находятся в тяжелом состоянии, мать и отец получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии водитель иномарки сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе.

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Илона Палей
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