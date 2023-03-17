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19:17, 17 марта 2023Россия

Россиянин на иномарке сбил семилетнюю девочку на переходе и попал на видео

Mash Batash: в Башкирии водитель иномарки сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе

В городе Нефтекамске Республики Башкортостан водитель Daewoo Nexia сбил семилетнюю девочку. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, что девочка пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, когда ее сбивает иномарка. От удара ребенка отбрасывает на пару метров.

Как пишут авторы поста, 19-летний россиянин на Daewoo сбил девочку из-за того, что проигнорировал красный сигнал светофора. Сейчас девочка находится в реанимации с травмами и сотрясением мозга. По данным канала, водителя задержали, однако позже отпустили домой под обязательство о явке.

Ранее в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга микроавтобус протаранил остановку с людьми, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Момент ДТП попал на видео.

Константин Лысяков
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