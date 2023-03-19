Путин написал статью о российско-китайских отношениях

Президент Путин написал статью для «Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях

Президент России Владимир Путин написал статью для «Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях. Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина представляет образец гармоничного взаимодействия и является залогом глобальной стабильности. Он указал, что они стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах.

Путин также выразил уверенность в высоком качестве отношений с Китаем, которое превосходит военно-политические союзы времен холодной войны.

«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем», — подчеркнул глава государства.

13 марта стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву на следующей неделе. Китайский лидер запланировал встретиться в столице с президентом России Владимиром Путиным.

