Девушка заказала платье как у Тейлор Свифт и получила «костюм микроволновки»

Тиктокерша @333baylee заказала платье как у Тейлор Свифт и получила «костюм микроволновки»

Тиктокерша Бэйли Макклоски с никнеймом @333baylee заказала в сети наряд как у американской певицы Тейлор Свифт и получила «костюм микроволновки». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что перед предстоящим туром звезды The Eras Tour решила приобрести предмет гардероба в стиле певицы. Она нашла в интернет-магазине минималистичное серебристое мини-платье с длинными рукавами, показав на размещенных кадрах скриншот каталога ретейлера.

Однако, по словам пользовательницы, ей прислали отличный от желаемого товар. Автор видео предстала перед камерой в широком платье из жатой ткани с металлическим блеском и объемными плечами, подол и рукава которого были оформлены рюшами. «Хотите знать, почему я плачу? Пришла посылка с моей одеждой, и она такая ужасная! Почему я похожа на микроволновку?» — обратилась к зрителям юзерша.

В ноябре 2022 года блогерша Таалия Весс заказала комбинезон бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и получила «костюм аквалангиста». Девушка рассказала, что приобрела изделие, которое, согласно указанному размеру, соответствовало параметрам ее фигуры. Однако при примерке юзерша поняла, что наряд оказался узким и тесным.