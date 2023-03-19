Решение властей Украины возмутило пользователей сети

Пользователей YouTube возмутило решение властей Украины об уничтожении русской литературы

Пользователей сети возмутило решение властей Украины об уничтожении русской литературы и сносе памятников. Свои комментарии они оставили к видеосюжету американского телеканала ABC News, опубликованному на Youtube-канале вещателя.

В сюжете показали печатную фабрику на окраине Киева, где уничтожают произведения русской литературы — Пушкина, Чехова и других классиков. После этого появились изображения со сносом памятников.

«Сжигание литературы, я думаю, ни к чему хорошему не приводит!», — написал пользователь с ником Time Up. «Это очень похоже на Германию 1930-х годов», — заметил RFish.

«Ах да, старая добрая мода на сжигание книг. Звучит как раз для страны, которая контролирует то, что выпускают их СМИ», — заявил juint. «Это как если бы Австрия выливала пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры», — написал jensramputh.

«Они переключились на комедийную культуру, поздравляю», — пошутил nobody 123. «Вероятно, они сжигают их, чтобы согреться», — написал Sam Hull. «Да, нацисты тоже так делали», — высказался Ventura Maxwell.

6 февраля замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук сообщила, что на Украине в ходе программы по дерусификации библиотек уничтожили около 11 миллионов книг на русском языке.