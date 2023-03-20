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16:37, 20 марта 2023Среда обитания

Мир призвали спасти от глобальной проблемы одну группу стран

Премьер-министр Самоа Матаафа призвала спасти от изменения климата атолловые страны

Фото: Unsplash

Премьер-министр Самоа Наоми Матаафа призвала мир спасти от глобальной проблемы изменения климата одну группу стран — те, которые располагаются на атоллах. Ее слова передает The Guardian.

Политик выступила с призывом к миру, отметив, что все страны оказались под воздействием изменения климата. «Проблема затронула нас всех, но степень воздействия все же зависит от конкретных обстоятельств стран. Так что ситуация в наших низменных атолловых странах — это как раз то, с чем мы живем прямо сейчас», — заявила Матаафа.

Премьер-министр подчеркнула, что в Тихом океане есть сообщества, которые из-за глобального потепления потеряли свою территорию и были вынуждены переехать. По словам политика, проблема окружающей среды считается коллективной и требует незамедлительного решения.

В ноябре 2021 года министр иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе, записавший обращение для климатического саммита ООН (Cop26), стоя по колено в воде, рассказал, что в случае затопления государства жители будут вынуждены переехать.

Нина Ташевская
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