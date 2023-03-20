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10:04, 20 марта 2023Из жизни

Учитель стал вырабатывать спирт в организме и лишился работы

ABC 7: из-за редкой болезни организм американца стал вырабатывать алкоголь

Фото: maradon 333 / Shutterstock / Fotodom

Учитель из американского города Истеро, штат Флорида, лишился работы из-за того, что его организм стал вырабатывать спирт. Об этом сообщает ABC 7.

Марк Монджиардо страдает от синдрома автопивоварни (АПС) — редкой болезни, при которой в кишечнике самопроизвольно синтезируется алкоголь. Это приводит к появлению внешних признаков опьянения, даже если человек не употреблял спиртные напитки.

Из-за болезни Монджиардо обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, что привело к отстранению от работы в школе. «Тогда я потерял все, что можно потерять. Мне пришлось продать дом и машину. Я не мог найти работу учителем. Я даже не мог устроиться на работу в магазин», — рассказал американец.

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Впервые мужчина заметил странные симптомы в 2006 году, когда коллеги из школы в Нью-Джерси, где он работал, начали жаловаться на исходящий от него запах спиртного. Ему пришлось перейти на работу в другую школу, но его уволили и оттуда после того, как тест на алкогольное опьянение, проведенный остановившими его на дороге полицейскими, оказался положительным.

В конце концов Монджиардо обратился к гастроэнтерологу, который специализируется на лечении синдрома автопивоварни. Врач назначил ему антифунгальные препараты и строгую низкоуглеводную диету. Мужчина рассказал, что буквально заплакал, когда понял, что наконец нашел причину своих проблем.

Синдром автопивоварни обычно возникает в результате нарушения микробиоты кишечника, вызванного лекарствами, такими как антибиотики. При наличии в кишечнике определенных грибков и дрожжей углеводы, употребляемые пациентом, могут превращаться в алкоголь.

Ранее сообщалось, что жена заподозрила пастора из американского города Питтсбург в скрытом алкоголизме, но выяснилось, что его организм научился самостоятельно вырабатывать алкоголь и пьянеть. Мужчина часто вел себя так, как будто напился, хотя не делал ни глотка алкоголя.

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Алиса Дмитриева
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