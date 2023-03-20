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12:20, 20 марта 2023Ценности

Блиновская описала кражу стиля Шейк фразой «будут копировать меня»

Елена Блиновская описала кражу стиля модели Шейк фразой «погодите, будут копировать меня»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская, которая повторила образ модели Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки, отреагировала на упреки поклонников. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

41-летняя бизнесвумен посетила вечеринку блогерши Карины Нигай в белой футболке, черной юбке длины макси и перчатках со стразами в тон низу. Кроме того, предпринимательница надела чокер, а в руках держала блестящую сумку. Манекенщица, в свою очередь, уже выходила в свет в аналогичном наряде в ноябре 2022 года на мероприятии бренда Swarovski.

Блиновская описала обвинения в краже стиля Шейк фразой «погодите еще немножко, и "ОНИ" будут "копировать" меня». По ее словам, в тот вечер она не знала, что появилась на публике в ансамбле как у супермодели. «Знала бы — спину бы попрямее держала», — пошутила знаменитость.

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«И да. У меня очень продвинутые стилисты, да и я не промах. И вообще, крайне неожиданно для себя, я не сильно хуже выгляжу самой известной мировой модели», — высказалась инфлюэнсер в заключение.

В августе 2022 года Блиновская арендовала целый отель в Греции ради дня рождения. Бизнесвумен рассказала, что отправилась на остров Санторини, Греция, вместе с супругом Алексеем Блиновским.

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Карина Черных
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