Блиновская описала кражу стиля Шейк фразой «будут копировать меня»

Елена Блиновская описала кражу стиля модели Шейк фразой «погодите, будут копировать меня»

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская, которая повторила образ модели Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки, отреагировала на упреки поклонников. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

41-летняя бизнесвумен посетила вечеринку блогерши Карины Нигай в белой футболке, черной юбке длины макси и перчатках со стразами в тон низу. Кроме того, предпринимательница надела чокер, а в руках держала блестящую сумку. Манекенщица, в свою очередь, уже выходила в свет в аналогичном наряде в ноябре 2022 года на мероприятии бренда Swarovski.

Блиновская описала обвинения в краже стиля Шейк фразой «погодите еще немножко, и "ОНИ" будут "копировать" меня». По ее словам, в тот вечер она не знала, что появилась на публике в ансамбле как у супермодели. «Знала бы — спину бы попрямее держала», — пошутила знаменитость.

«И да. У меня очень продвинутые стилисты, да и я не промах. И вообще, крайне неожиданно для себя, я не сильно хуже выгляжу самой известной мировой модели», — высказалась инфлюэнсер в заключение.

В августе 2022 года Блиновская арендовала целый отель в Греции ради дня рождения. Бизнесвумен рассказала, что отправилась на остров Санторини, Греция, вместе с супругом Алексеем Блиновским.