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13:30, 20 марта 2023Мир

Боррель оценил вероятность утверждения в ЕС плана поставок снарядов Украине

Боррель допустил, что министры ЕС не утвердят план поставок снарядов Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Министры стран Европейского союза (ЕС) могут не утвердить план поставок и совместных закупок снарядов для Украины. Так оценил вероятность утверждения плана верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава евродипломатии отметил, что если министры не договорятся по плану, состоящему из трех шагов на сумму два миллиарда евро из Европейского фонда мира, это станет проблемой для процесса передачи вооружения Киеву. «Я надеюсь, что план будет утвержден. Мы должны поставлять боеприпасы на Украину быстро и в большом количестве», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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