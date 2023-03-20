Редкую двухметровую акулу вынесло на берег в Великобритании

Daily Mirror: на пляже в Хэмпшире в Великобритании нашли мертвую тропическую акулу

На пляж в Хэмпшире вынесло мертвую двухметровую акулу. Как сообщает Daily Mirror, этот редкий тропический вид никогда раньше не видели в Великобритании.

Акулу нашли гуляющие на пляже люди. Зоологи идентифицировали животное как малозубую песчаную тигровую акулу. Этот вид находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную книгу. Согласно данным Международного союза охраны природы, в мире осталось всего 250 взрослых особей тигровых песчаных акул.

Специалисты пока не понимают, как она могла оказаться у берегов Британских островов. Обычно этот вид обитает в куда более теплых водах. В настоящее время ведутся работы по транспортировке животного в лабораторию для дальнейшего изучения и аутопсии. Зоологи надеются выяснить причину смерти акулы и тайну ее появления на хэмпширском пляже Лепе.

За день до этого акулу видели на мелководье на том же пляже. Гулявшая там с детьми Алиша Оупеншоу залезла в воду и помогла растерянному морскому хищнику вернуться на глубину. Алиша утверждает, что животное уплыло в сторону острова Уайт. Несмотря на попытки спасти редкое млекопитающее, уже на следующий день акулу нашли мертвой на берегу.

Песчаные тигровые акулы могут вырастать до четырех метров в длину и достигать веса 290 килограммов. Встречаются во всех тропических морях за исключением восточной части Тихого океана. У этих акул коренастое тело и немного приплюснутое рыло. Они не опасны для человека. Не было зарегистрировано ни одного случая нападения таких акул на людей.

Ранее сообщалось об акуле-мако, которая запрыгнула в лодку к рыбакам. Случай произошел у берегов Новой Зеландии и попал на видео.