Тренер Бекхэма перечислила правила эффективной диеты

Тренер Шона Вертью, работавшая с Бекхэмом, призвала не делить еду на плохую и хорошую

Чтобы тело было стройным и подтянутым, не нужно полностью отказываться от каких-либо продуктов, считает тренер Шона Вертью, работавшая с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Об этом пишет Daily Mail.

В отличие от многих специалистов по здоровому питанию, Вертью не верит в необходимость полного отказа от алкоголя и сахара при похудении и призвала не делить продукты на плохие и хорошие. По ее мнению, запреты на вредную пищу часто приводят к беспорядочному питанию, перееданию и лишнему весу. «Еда должна приносить удовольствие, а не становиться инструментом вознаграждения и наказания», — говорит она.

Вертью перечислила несколько правил эффективной диеты. В частности, она советует обращать внимание не на количество калорий, а на настроение. По ее словам, важно отличать, когда мы садимся за стол, чтобы утолить голод, а когда просто хотим отвлечься от плохих мыслей.

Чрезмерный стресс, как утверждает Вертью, — еще один враг стройности. Чтобы успокоиться, можно сделать несколько глубоких вдохов, выключить на время трапезы телевизор и убрать смартфон. Специалистка призвала не спешить во время еды и пережевывать каждый кусочек 5-10 раз. Так насыщение наступит быстрее.

Вертью уверена, что каждый прием пищи должен включать белок и клетчатку. Белок нужен для сохранения и формирования мышц, он участвует в выработке пищеварительных ферментов, гормонов, в работе иммунной и нервной системы. Клетчатка же помогает поддерживать здоровье кишечника и рост полезных бактерий в организме.

Специалистка советует употреблять 25-30 граммов клетчатки ежедневно. Например, можно съедать две чашки шпината с яйцами на завтрак, две горсти черники в середине утра, две чашки сырых овощей в обед, чашку брокколи с белком на ужин и любые крупы.

Ранее диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко оценила пользу отказа от пищи животного происхождения. Она считает, что кратковременное вегетарианство, которого придерживаются в пост, полезно для здоровья.