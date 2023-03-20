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19:41, 20 марта 2023Мир

В США назвали фундаментальный элемент мирного плана по Украине

Блинкен назвал фундаментальным элементом мирного плана по Украине поддержание суверенитета

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Вашингтон считает, что фундаментальным элементом плана завершения конфликта на Украине и обеспечения мира должно быть поддержание ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Стратегию, которая не ставит приоритетом подобный принцип, он назвал «тактикой затягивания времени».

«Это не является конструктивной дипломатией. Призыв к прекращению огня, который не включает вывод российских сил с украинской территории, по существу поддерживал бы "ратификацию" российских завоеваний», — добавил шеф американской дипломатии.

Ранее Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов. Он будет включать новые боеприпасы для HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

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Варвара Кошечкина
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