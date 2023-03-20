Вотумы недоверия правительству Франции из-за пенсионной реформы отклонили

Нацсобрание Франции отклонило оба вотума недоверия правительству из-за пенсионной реформы

Национальное собрание Франции отклонило вотумы недоверия правительству страны, выдвинутые оппозиционной группой LIOT и депутатами фракции «Национальное объединение» из-за пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, вотум LIOT поддержали 278 депутатов, а девять высказались против. Однако, как пояснил председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, он был отклонен, так как не было достигнуто абсолютного большинства в 287 голосов.

Таким же образом был отклонен вотум «Национального объединения» — за него проголосовали 94 депутата.

Первые митинги против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января, тогда на улицы вышли более миллиона человек. 31 января в демонстрациях участвовали уже почти три миллиона человек.