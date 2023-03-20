Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:56, 20 марта 2023Мир

Вотумы недоверия правительству Франции из-за пенсионной реформы отклонили

Нацсобрание Франции отклонило оба вотума недоверия правительству из-за пенсионной реформы
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Национальное собрание Франции отклонило вотумы недоверия правительству страны, выдвинутые оппозиционной группой LIOT и депутатами фракции «Национальное объединение» из-за пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, вотум LIOT поддержали 278 депутатов, а девять высказались против. Однако, как пояснил председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, он был отклонен, так как не было достигнуто абсолютного большинства в 287 голосов.

Таким же образом был отклонен вотум «Национального объединения» — за него проголосовали 94 депутата.

Первые митинги против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января, тогда на улицы вышли более миллиона человек. 31 января в демонстрациях участвовали уже почти три миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Венгрия запретила Евросоюзу публиковать заявление по вопросу «ареста» Путина МУС
«Чебурашку» начали показывать в кинотеатрах Эстонии
Монахов Киево-Печерской Лавры уведомили о закрытии доступа к мощам святых
Американский ветеран напомнил о вторжении США в Ирак на фоне критики России
Пентагон назвал объем военной помощи Украине за время работы Байдена
Раскрыта мошенническая схема с привлечением курьера доставки в Москве
Глава Крыма сообщил о работе ПВО в Джанкое
Кадыров показал зачистку жилого сектора в зоне СВО
Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать
Россия обвинила Данию в эскалации конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.