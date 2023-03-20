В российском городе загорелся автобус с пассажирами

В Новосибирске на остановке загорелся автобус, внутри которого находились 10 человек

В Новосибирске на остановке загорелся автобус с людьми. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, пишут «Аргументы и Факты».

Там уточнили, что автобус загорелся на остановке в Калининском районе города — внутри него находились десять человек, им удалось эвакуироваться.

Пожарные потушили открытый огонь за шесть минут, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных и две единицы техники.

Ранее в Тюмени на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября на ходу загорелся автобус, переполненный пассажирами. По словам очевидцев, водитель транспортного средства выбирался из горящего автобуса последним через форточку.