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10:05, 20 марта 2023Россия

В российском городе загорелся автобус с пассажирами

В Новосибирске на остановке загорелся автобус, внутри которого находились 10 человек

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске на остановке загорелся автобус с людьми. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, пишут «Аргументы и Факты».

Там уточнили, что автобус загорелся на остановке в Калининском районе города — внутри него находились десять человек, им удалось эвакуироваться.

Пожарные потушили открытый огонь за шесть минут, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных и две единицы техники.

Ранее в Тюмени на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября на ходу загорелся автобус, переполненный пассажирами. По словам очевидцев, водитель транспортного средства выбирался из горящего автобуса последним через форточку.

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Анастасия Шейкина
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