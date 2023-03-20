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16:06, 20 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 20 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 20 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 490 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц военной техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, которая находилась на херсонском направлении. Воздушно-космическим силам России удалось сбить вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Харьковской области.

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За сутки системы противовоздушной обороны перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, удалось уничтожить семь украинских беспилотных летательных аппарата в Луганской и Донецкой народных республиках.

Конашенков добавил, что за время проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 402 самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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