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11:34, 20 марта 2023Россия

Российский ребенок упал в костер во время игры

В Башкирии восьмилетний ребенок упал в костер во время игры

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии восьмилетний мальчик чуть не сгорел, прыгая через костер во время игры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Иглино российского региона. Вместе с братом ребенок соорудил шалаш. Чтобы согреться, дети развели костер, но решили попробовать попрыгать через него.

Младший не рассчитал свои силы и упал прямо в огонь, получив ожог головы и шеи третьей степени. Ребенка доставили в ожоговый центр.

Ранее 20 марта стало известно, что в Усть-Илимске Иркутской области пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей, заживо сгорел в квартире. Пострадала также его старшая сестра — она получила ожоги.

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Евгения Куликова
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