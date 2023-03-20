Российский ребенок упал в костер во время игры

В Башкирии восьмилетний ребенок упал в костер во время игры

В Башкирии восьмилетний мальчик чуть не сгорел, прыгая через костер во время игры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Иглино российского региона. Вместе с братом ребенок соорудил шалаш. Чтобы согреться, дети развели костер, но решили попробовать попрыгать через него.

Младший не рассчитал свои силы и упал прямо в огонь, получив ожог головы и шеи третьей степени. Ребенка доставили в ожоговый центр.

Ранее 20 марта стало известно, что в Усть-Илимске Иркутской области пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей, заживо сгорел в квартире. Пострадала также его старшая сестра — она получила ожоги.