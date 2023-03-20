Полиция отреагировала на видео с выбросившим кота из окна россиянином

В полиции Тюмени сообщили о проверке жителя, выбросившего кота из окна

В Тюмени неизвестный снял на видео, как выбрасывает из окна квартиры кота. Роликом он поделился в соцсетях. В региональном УМВД «Ленте.ру» рассказали, что по данному поводу проводится проверка.

«В настоящий момент по опубликованной в сети Интернет видеозаписи сотрудниками тюменской полиции проводится проверка, устанавливается личность гражданина. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Кот упал на асфальт с высоты четвертого-пятого этажа, получил серьезные травмы, но остался жив, пишет издание «Наш Город» со ссылкой на очевидцев. Также известно, что администрация соцсети заблокировала страницу, на которой мужчина выложил видео.

Ранее стало известно, что неизвестный живодер в Ленинградской области украл у хозяев кота, расчленил его и сделал приманкой для хищника.