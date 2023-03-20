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21:45, 20 марта 2023Среда обитания

Покупка квартиры стала считаться невыгодной инвестицией

«Рентавед»: покупка квартиры стала считаться невыгодной инвестицией
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Большинство частных инвесторов стали считать приобретение квартиры невыгодным вариантом для вложения средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».

По данным экспертов, 88,7 процента опрошенных действующих инвесторов Москвы и Подмосковья отметили сильное снижение инвестиционного потенциала квартир. Из них 27,9 процента перестали считать недвижимость выгодной инвестицией, 32,3 процента убеждены, что прибыльные лоты на рынке в данный момент служат исключениями из правил и в ближайшее время не собираются приобретать новые объекты. 28,54 процента респондентов отметили снижение инвестиционной привлекательности квартир, однако верят в то, что на рынке остались жилые комплексы и отдельные лоты, способные принести большую прибыль инвесторам. Таким образом, доверие к жилой недвижимости как к выгодному инструменту для инвестиции сохранилось только у 11,26 процента опрошенных.

«Можно констатировать, что на фоне событий последних двух лет инвестиционный потенциал новостроек и вторичного жилья заметно упал из-за ряда факторов. Во-первых, неуверенности инвесторов в завтрашнем днем. В текущей нестабильности многие просто не готовы к крупным инвестициям в долгосрочные проекты. Второй момент — последние годы цены на квартиры сильно выросли, и сейчас многие эксперты ожидают, что они начнут обратно корректироваться. В итоге часть инвесторов либо заняли выжидательную позицию, либо переключились на другие сегменты рынка», — объяснил глава компании «Рентавед» Руслан Сухий. Наконец, очередным фактором стало общее снижение доходности инвестиций в квартиры из-за перехода застройщиков на проектное финансирование, а также по причине стремительного роста стоимости квадратного метра жилья при отсутствии роста цен на его аренду.

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Согласно оценкам аналитиков, приобретение новой квартиры и её сдача в аренду сейчас способны принести в среднем 3-3,5 процента годовых, а готового объекта — около четырех процентов. Они также отметили, что вложение в новостройки на этапе котлована для дальнейшей перепродажи больше не приносит по 20-30 процентов годовых, как раньше. Однако, по словам специалистов, на рынке ещё остались ликвидные варианты — ими служат объекты, находящиеся поблизости от станций метро, выставочных центров, крупных учебных заведений, вокзалов и других транспортных узлов, а также туристических достопримечательностей в Москве и Петербурге. Еще одним выгодным типом лотов служат новостройки, расположенные в районах с обустроенной инфраструктурой, но при этом почти отсутствующими новыми жилыми проектами. «Купив такую квартиру, можно заработать порядка 10 процентов за счет роста стоимости или получать порядка 5-6 процентов годовых, сдавая ее в долгосрочную аренду», — заключил Сухий.

В марте Махачкала оказалась лучшим российским городом для покупки жилья под сдачу в аренду. По данным аналитиков портала «Мир квартир», доходность от сдачи в аренду однокомнатных первичных квартир там составила 12 процентов годовых, а двухкомнатных — 10 процентов.

Полина Кислицына
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