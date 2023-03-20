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22:16, 20 марта 2023Мир

США признали сближение России и Китая

Координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе

Фото: Florence Lo / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал сближение России и Китая. Его слова передает РИА Новости.

Говоря о России и Китае, Кирби отметил, что эти две страны стали ближе. При этом он выразил мнение, что расцвет отношений Москвы и Пекина пришелся на недавнее прошлое.

Также координатор Белого дома обратил внимание на то, что Пекин оспаривает лидерство Вашингтона по всему миру, а глава КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине «потенциального союзника в рамках этих усилий».

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Марина Совина
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