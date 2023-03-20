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10:02, 21 марта 2023Среда обитания

Названы города России с уменьшившимися «однушками»

«Авито Недвижимость»: площадь однокомнатных квартир больше всего уменьшилась в Сочи

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Площадь однокомнатных квартир и студий за три года больше всего уменьшилась в Сочи и Москве. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали динамику изменения площади подобного жилья в январе-марте 2023 года относительного аналогичного периода в 2020, 2021 и 2022 годах. Сочи и Москву назвали городами с уменьшившимися квартирами — за три года площадь «однушек» снизилась на 15,6 процента и 12,8 процента соответственно.

«Это логично объясняется ценами — именно в этих городах самая дорогая недвижимость в России. Стоимость квадратов растет, поэтому площадь квартир уменьшается, чтобы общая цена объекта оставалась подъемной для покупателей», — объяснил руководитель направления первичной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

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При этом в среднем площадь однокомнатных квартир и студий в стране составила 37 квадратных метров. Самые маленькие объекты нашли в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге, а самые большие — в Брянске. Что касается динамики, то показатель увеличился в Калининграде, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Казани, Омске и Томске.

Ранее эксперты компании «Метриум» выяснили, что в Москве за последние пять лет сократилась средняя площадь квартир в новостройках. В доступных по бюджету объектах средняя площадь лота уменьшилась с 48,3 квадратного метра до 18,3 квадратного метра.

Нина Ташевская
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