Братья основали бренд с 14 тысячами рублей на счету и заработали миллионы

Братья Хитоны начали продавать вещи под собственным брендом и заработали миллионы рублей

Жители Великобритании основали собственный бренд одежды и заработали миллионы рублей за несколько лет. Их историю приводит Manchester Evening News.

Братья Джордж и Майк Хитон из Хорвича, Англия, создали свою марку Represent в 2011 году и начали продавать футболки с эксклюзивными принтами. По словам основателей компании, они старались шить предметы гардероба из лучших тканей по разумной цене: стоимость изделий варьируется от 60 до 100 фунтов стерлингов (от 5618 до 9378 рублей). «Тогда на нашем счету было буквально 150 фунтов (14 тысяч рублей)», — признались они.

Бизнесмены рассказали, что рекламировали свою компанию в социальных сетях, после чего вещи их производства заметили знаменитости. Среди них, в частности, оказался канадский певец Джастин Бибер. Однако широкую популярность бренд получил не с помощью инфлюэнсеров, а во время пандемии коронавируса, так как на карантине покупатели начали чаще приобретать товары в онлайн-магазинах.

На данный момент оборот компании достиг восьми миллионов фунтов стерлингов (556 миллионов рублей). Предприниматели отмечают, что компания уже вышла на глобальный рынок, поскольку коллекции Represent представлена не только в британских торговых центрах, но и в крупных бутиках в США.

В октябре 2022 года также сообщалось, что жительница Лондона Люси Джеффри основала собственный бренд носков Bare Kind и стала миллионершей за несколько лет.