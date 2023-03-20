В Молдавии допустили прекращение «Газпромом» подачи газа в республику

Министр энергетики Молдавии Парликов допустил прекращение «Газпромом» подачи газа в страну

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала Vocea Basarabiei допустил прекращение «Газпромом» подачи газа в республику.

По его словам, молдавское правительство рассматривает подобный вариант развития событий. «Такой сценарий заставит Кишинев справляться с энергетическим кризисом в Приднестровье», — заявил он.

При этом глава ведомства напомнил о договоренностях с непризнанной Приднестровской молдавской республикой (ПМР), согласно которым Молдавия уступает ПМР весь предлагаемый российской компанией объем газа в обмен на льготную цену на электроэнергию. «Сейчас весь газ, который доходит до левого берега Днестра, де-факто — бесплатный. Преимущество этой ситуации в том, что мы приобретаем электричество по более выгодной цене, чем по альтернативной его стоимости», — пояснил министр.

Парликов также призвал учитывать возможные последствия расторжения контракта с «Газпромом». «На левом берегу Днестра проживает 250 тысяч человек, большинство из них граждане Молдавии, они не поедут ни в Москву, ни в Украину, о них нам тоже придется позаботиться», — отметил чиновник.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял, что Молдавии невыгодно приобретать топливо у «Газпрома» из-за высокой стоимости. При этом он подчеркнул, что «Молдовагаз» закупает газ у трейдеров по более выгодным ценам, чем у «Газпрома».