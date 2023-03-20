Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 20 марта 2023Россия

Москвич посоветовал съесть мухоморы желающему бросить курить 17-летнему сыну

Житель Москвы посоветовал 17-летнему сыну, желающему бросить курить вейп, съесть мухоморы

Фото: Unsplash

Житель Москвы посоветовал 17-летнему сыну, желающему бросить курить вейп, съесть мухоморы. Мать оплатила заказ подростка в одном из магазинов, где были доступны грибы. В результате юноша попал в больницу, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Юный москвич начал курить электронные сигареты осенью 2022 года. Позже парень решил избавиться от пагубной привычки, однако рекомендации друзей и найденные в сети способы результата не давали.

Тогда юноша обратился к отцу. Тот рассказал ему, что следует попробовать мухоморы, поскольку они якобы действуют как тонизирующее средство и помогают в борьбе с зависимостями.

Подросток стал просить мать купить ему грибов. Женщина сначала отказывалась, однако сдалась и приобрела мухоморы. 17-летний молодой человек съел их перед сном, предварительно предупредив родительницу о том, что может сделаться буйным.

Позже юноша действительно начал шуметь, мать не обратила на это внимания. Через какое-то время парня вырвало, а затем у него начались судороги.

Москвичка вызвала скорую помощь. Подростка доставили в больницу имени Филатова с предварительным диагнозом «перевозбуждение нервной системы».

Ранее сообщалось, что в Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками, их госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин прилетел в Россию
Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу
Тренер Бекхэма перечислила правила эффективной диеты
Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео
Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни
В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея
Дерипаска предложил западному миру снять штанишки и идти к Китаю
Россияне нашли запутавшийся в ЛЭП дрон в пяти километрах от границы с Украиной
В Раде заявили о решении арестовать активы Ротенберга на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.