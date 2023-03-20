Москвич посоветовал съесть мухоморы желающему бросить курить 17-летнему сыну

Житель Москвы посоветовал 17-летнему сыну, желающему бросить курить вейп, съесть мухоморы

Житель Москвы посоветовал 17-летнему сыну, желающему бросить курить вейп, съесть мухоморы. Мать оплатила заказ подростка в одном из магазинов, где были доступны грибы. В результате юноша попал в больницу, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Юный москвич начал курить электронные сигареты осенью 2022 года. Позже парень решил избавиться от пагубной привычки, однако рекомендации друзей и найденные в сети способы результата не давали.

Тогда юноша обратился к отцу. Тот рассказал ему, что следует попробовать мухоморы, поскольку они якобы действуют как тонизирующее средство и помогают в борьбе с зависимостями.

Подросток стал просить мать купить ему грибов. Женщина сначала отказывалась, однако сдалась и приобрела мухоморы. 17-летний молодой человек съел их перед сном, предварительно предупредив родительницу о том, что может сделаться буйным.

Позже юноша действительно начал шуметь, мать не обратила на это внимания. Через какое-то время парня вырвало, а затем у него начались судороги.

Москвичка вызвала скорую помощь. Подростка доставили в больницу имени Филатова с предварительным диагнозом «перевозбуждение нервной системы».

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