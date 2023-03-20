В ООН оценили решение МУС об «аресте» Путина

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что работа МУС не имеет ничего общего с правосудием

Работа Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет ничего общего с правосудием. Так оценил решение суда об ордере на «арест» президента России Владимира Путина постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред подчеркнул, что МУС имел полную юрисдикцию над преступлениями западных стран в Ираке, но не привлек к ответственности никого из виновных. Он уточнил, что доклады суда каждый год становились все более короткими.

«Это стало результатом инновационной политики нового прокурора МУС Карима Хана, который решил отказаться от приоритетности этих расследований, а также других преступлений с участием Запада», — подчернул Небензя. По его словам, этот шаг прекрасно иллюстрирует настоящие приоритеты суда.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

