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22:02, 20 марта 2023Мир

В ЕС заявили об отсутствии доказательств поставок оружия России Китаем

Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии доказательств того, что Китай поставляет оружие России. Его слова приводит ТАСС.

Такое заявление он сделал по итогам заседания Совета Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. «У меня нет доказательств того, что Китай поставлял оружие России, и нет доказательств, что планирует делать это», — заявил глава евродипломатии.

Боррель также отметил, что ЕС был бы в курсе, если бы Пекин поставлял оружие Москве.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки Китаем оружия и военной техники России для применения в ходе СВО на Украине стали бы большой ошибкой Пекина. Как уточнил Салливан, американская сторона пока не видела, чтобы КНР передавала России вооружения для последующего применения в ходе СВО.

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Марина Совина
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