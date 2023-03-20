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15:33, 20 марта 2023Россия

Подмосковной пенсионерке удалили 45-килограммовую опухоль

Хирурги подольской больницы удалили пенсионерке 45-килограммовую опухоль

Фото: Портал Правительства Московской области

Хирурги подольской больницы удалили пенсионерке 45-килограммовую опухоль. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

62-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на непроходимость кишечника и мочевыводящих путей. На исследовании врачи заметили огромное новообразование, которое развилось из яичника.

Пенсионерка призналась, что лечилась народными средствами и боялась идти в больницу. За полтора часа хирурги смогли удалить доброкачественную опухоль весом 45 килограммов. Женщину уже выписали домой.

13 марта сообщалось, что московские хирурги удалили из груди 13-летнего мальчика опухоль размером с волейбольный мяч. По словам завотделением хирургических методов лечения Ивана Скапенкова, в ходе операции опухоль «миллиметр за миллиметром» отделяли от здоровых тканей организма.

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Анна Щербакова
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