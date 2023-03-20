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17:45, 20 марта 2023Мир

Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине

Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал перелом в конфликте на Украине в 2023 году

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2023 году в конфликте на Украине должен произойти перелом. Такой прогноз он дал в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Как отметил чешский лидер, в последние месяцы «военные действия проходят статичным образом». Павел считает, что стороны в текущем году попытаются разрешить ситуацию и улучшить переговорные позиции. Кроме того, он заявил, что Украина будет стремиться к крупному наступлению.

«Но для этого она должна собрать не только огромные человеческие силы, материальные, технические, но также и финансовые ресурсы», — добавил он.

В начале марта чешский лидер заявил, что переговоры с Москвой «практически невозможны» на данном этапе ведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Варвара Кошечкина
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