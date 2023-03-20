Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 20 марта 2023Мир

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах после слов Си Цзиньпина

Песков: Си Цзиньпин не заявлял об участии Путина в выборах, когда говорил о его поддержке

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не заявлял об участии российского главы государства в выборах, которые пройдут в 2024 году. Так на вопрос о возможном участии Путина в выборах после слов китайского лидера ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Си Цзиньпин не утверждал, что Путин будет баллотироваться на новый срок. При этом он отметил, что уверенность китайского лидера в поддержке российского лидера со стороны граждан можно только поддержать.

Ранее Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что народ поддержит Путина, если он выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Он также заявил, что под руководством Путина Россия добилась значительных успехов и процветания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах после слов Си Цзиньпина
Центробанк запретит использовать SWIFT в России
Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение
Путин потребовал от МВД навести порядок с выдачей паспортов в новых регионах
Москвичка купила курящему сыну мухоморы для избавления от вредной привычки
Турист захотел сделать фото на «Скале смерти», упал с высоты и чудом выжил
Мужчина сделал ремонт на кухне и нашел бесценные рисунки возрастом 400 лет
Молдавский боец ММА умер после ДТП в возрасте 27 лет
Семья впервые показала Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза
Отец основателя группы Cream Soda прокомментировал гибель сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.