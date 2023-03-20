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17:10, 20 марта 2023Мир

Си Цзиньпин заявил об уверенности в поддержке Путина народом на выборах

Си Цзиньпин выразил уверенность, что народ России поддержит Путина на выборах президента

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о предстоящих президентских выборах в России, выразил уверенность в том, что народ поддержит действующего главу государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Китайский лидер также заявил, что под руководством Путина Россия добилась значительных успехов и процветания.

В понедельник, 20 марта, в Кремле состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. После переговоров в формате тет-а-тет главы государств должны продолжить общение за ужином.

28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Путина участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год. Он отметил, что глава государства не делал никаких заявлений по этому поводу. «Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — пояснил он.

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Варвара Кошечкина
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