Песков рассказал о планах Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году

Песков: Путин пока не делал заявлений по участию в президентских выборах в 2024 году

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год, в беседе с газетой «Известия».

По словам Пескова, на данный момент Путин не делал никаких заявлений по участию в президентских выборах. «То есть пока еще чуть-чуть преждевременно», — сказал он, добавив, что «нужно набраться терпения». «Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что в условиях проведения спецоперации перспективы проведения выборов ставились под вопрос. «Но мы услышали в послании, что эти и другие должны быть. Что это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы», — заключил Песков.

Ранее в интервью ТАСС Дмитрий Песков также упоминал, что Владимир Путин пока не говорил о своих намерениях по поводу выборов президента России, которые состоятся в 2024 году. Он также не смог назвать сроки, в которые президент объявит о своем решении на этот счет.