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19:53, 20 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о вызове израильского посла в МИД Украины

ZN.UA: МИД Украины вызвал посла Израиля из-за отсутствия прогресса по договоренностям

Фото: РИА Новости

МИД Украины вызвал посла Израиля Михаила Бродского из-за отсутствия прогресса в выполнении договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита министра иностранных дел страны Эли Коэна в Киев. Об этом сообщило со ссылкой на источники издание «Зеркало недели» (ZN.UA).

По информации издания, МИД республики выразил недовольство послу отсутствием прогресса в получении Киевом от Израиля государственных гарантий для предоставления кредита в размере 200 миллионов долларов. Кроме того, Украину не устраивает то, что израильская сторона не готова признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией, хотя при этом призывает республику дать такой статус Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, уточняет издание.

Также, министерство заявило дипломату, что Израиль медлит с выполнением договоренности об увеличении количества раненых украинских военных, которым в стране запланировали поставить протезы. Однако, как отмечается, в МИД республики положительно оценили решение израильских властей о продлении срока пребывания украинцев в стране, а также предоставление им разрешения на временное трудоустройство.

Ранее Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Киеву систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом решении глава израильского МИД сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в феврале. Предлагаемые Израилем системы используют электроприборы для создания помех и сбивания дронов, они обладают радиусом действия около 40 километров и могут устанавливаться вблизи критических объектов.

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Кристина Есикова
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