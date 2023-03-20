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12:54, 20 марта 2023Силовые структуры

Бывший прокурор Московской области покончил с собой в квартире в центре Москвы

В Москве 90-летний бывший прокурор Московской области совершил суицид в своей квартире

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Бывший прокурор Московской области Борис Наместников покончил с собой в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «МК».

В воскресенье, 19 марта, тело 90-летнего почетного пенсионера прокуратуры нашла его супруга в ванной комнате. Предсмертной записки мужчина не оставил.

Борис Наместников родился 23 февраля 1933 года в Псковской области. Окончил ЛГУ имени Жданова. Работал на различных должностях: помощником прокурора района, прокурором Печерского района, начальником следственного отдела прокуратуры Псковской области, первым заместителем прокуратуры Тульской области, прокурором Пермской области, заместителем прокурора РСФСР — начальником следственного управления, прокурором Московской области.

За высокий профессионализм Наместников был награжден знаком «Почетный работник прокуратуры», орденом «Знак почета», ему присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

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Владимир Шарапов
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