Путин заявил о планах по созданию программы профилактики молодежной преступности
В России разработают программу профилактики молодежной преступности. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД, его цитирует РИА Новости.
«Как и прежде самое серьезное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности. <...> Поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде», — поделился российский лидер.
Он добавил, что в вопросе профилактики нарушений среди молодых людей важен системный и всесторонний подход.
Комментируя работу МВД, Путин заявил, что полицейским удалось повысить раскрываемость преступления и улучшить показатели в борьбе с экстремизмом.
Ранее сообщалось, что в ходе коллегии глава МВД Владимир Колокольцев раскрыл количество выявленных преступлений, связанных с распространением фейков про армию.