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14:23, 20 марта 2023Силовые структуры

Путин заявил о планах по созданию программы профилактики молодежной преступности

Путин заявил о планах по созданию в России программы профилактики молодежной преступности

Фото: Mikhail Metzel / РИА Новости

В России разработают программу профилактики молодежной преступности. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД, его цитирует РИА Новости.

«Как и прежде самое серьезное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности. <...> Поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде», — поделился российский лидер.

Он добавил, что в вопросе профилактики нарушений среди молодых людей важен системный и всесторонний подход.

Комментируя работу МВД, Путин заявил, что полицейским удалось повысить раскрываемость преступления и улучшить показатели в борьбе с экстремизмом.

Ранее сообщалось, что в ходе коллегии глава МВД Владимир Колокольцев раскрыл количество выявленных преступлений, связанных с распространением фейков про армию.

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Елизавета Новикова
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