Путин заявил о планах по созданию программы профилактики молодежной преступности

Путин заявил о планах по созданию в России программы профилактики молодежной преступности

В России разработают программу профилактики молодежной преступности. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД, его цитирует РИА Новости.

«Как и прежде самое серьезное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности. <...> Поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде», — поделился российский лидер.

Он добавил, что в вопросе профилактики нарушений среди молодых людей важен системный и всесторонний подход.

Комментируя работу МВД, Путин заявил, что полицейским удалось повысить раскрываемость преступления и улучшить показатели в борьбе с экстремизмом.

Ранее сообщалось, что в ходе коллегии глава МВД Владимир Колокольцев раскрыл количество выявленных преступлений, связанных с распространением фейков про армию.