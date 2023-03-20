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15:11, 20 марта 2023Силовые структуры

Преступления в IT-сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений

Путин заявил, что количество киберпреступлений в России в 2022 году превысило полмиллиона

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Преступления в IT-сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в России в 2022 году. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД, его цитирует РИА Новости.

«По итогам 2022 года число таких преступлений уже превысило полмиллиона», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что борьба с преступностью с использованием IT-технологий — один из безусловных приоритетов работы МВД России.

Комментируя работу ведомства, президент также отметил, что полицейским удалось повысить раскрываемость преступлений и улучшить показатели в борьбе с экстремизмом.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о планах по созданию программы профилактики молодежной преступности в России.

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Елизавета Новикова
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