Силовые структуры
Преступления в IT-сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений
Путин заявил, что количество киберпреступлений в России в 2022 году превысило полмиллиона
Преступления в IT-сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в России в 2022 году. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД, его цитирует РИА Новости.
«По итогам 2022 года число таких преступлений уже превысило полмиллиона», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что борьба с преступностью с использованием IT-технологий — один из безусловных приоритетов работы МВД России.
Комментируя работу ведомства, президент также отметил, что полицейским удалось повысить раскрываемость преступлений и улучшить показатели в борьбе с экстремизмом.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал о планах по созданию программы профилактики молодежной преступности в России.