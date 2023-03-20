Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:04, 20 марта 2023Экономика

Цены на золото рекордно выросли

Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию впервые с 18 апреля 2022 года

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов 20 марта на нью-йоркской бирже COMEX цена апрельских фьючерсов на золото превысила две тысячи долларов за унцию. В верхней точке стоимость росла до 2014,9 долларов за унцию. Такой отметки котировки достигли впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость золота, которое считается традиционным защитным активом при неблагоприятных и непредсказуемых событиях, растет на фоне опасений инвесторов относительно ситуации в мировом банковском секторе, пишет Bloomberg. Волатильность на рынках продолжает быть высокой несмотря на недавнее приобретение швейцарского Credit Suisse, который оказался на грани кризиса, банком UBS — такой шаг должен был немного успокоить инвесторов, однако этого не произошло. Аналитики считают, что дальнейший рост золота будет зависеть от доллара.

Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на том, как отреагирует банковский сектор на спасение Credit Suisse. Также инвесторы следят за результатами заседания Федеральной резервной системы США (ФРС, местный ЦБ) 22 марта, на котором будет принято решение по поводу ключевой процентной ставки.

Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС на фоне обострения напряженности между Россией и западными странами в прошлом году привело к обвалу золота в течение примерно полугода до октября 2022-го. После краха американского банка Silicon Valley Bank в начале марта и последующих за ним проблем у европейских банков золото подорожало более чем на 100 долларов, отмечает Reuters.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге
Раскрыты подробности «самого народного шоу» российского ТВ
МИД признал отсутствие прогресса по выполнению российской части зерновой сделки
В ВСУ допустили превращение Авдеевки в Артемовск
ВСУ обстреляли окрестности двух российских приграничных сел
Российский пенсионер заживо сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты
Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе
В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии
Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям
В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.