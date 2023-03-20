На Алтае спасли редкого филина

В Алтайском крае спали краснокнижного филина

В Алейском районе Алтайского края спасли филина, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«Птица не могла самостоятельно летать, поэтому шансов выжить без помощи человека у нее не было. Специалисты сразу установили ее вид — филин. На сегодняшний день, филин находится под угрозой полного исчезновения, поэтому занесен в Красную книгу России», — говорится в сообщении.

Врач-ветеринар, осмотревший птицу, установил, что травма крыла вызвана огнестрельным ранением, и филин нуждается в срочной операции, которая незамедлительно была проведена в ветеринарной клинике. В настоящий момент хищник проходит лечение и реабилитацию, он идет на поправку.