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20:20, 20 марта 2023Наука и техника

Samsung убрала зарядку из комплекта дешевых смартфонов

Инсайдер: Samsung отказалась комплектовать зарядкой доступный смартфон Galaxy A14

Изображение: Samsung

Доступный смартфон Galaxy A14 окажется без зарядного устройства в комплекте. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на инсайдера Ахмеда Квайдера, который раскрыл комплект будущего телефона корейского бренда. По словам специалиста, новая модель Galaxy A14 окажется без зарядного устройства. Квайдер отметил, что таким образом Samsung уберет зарядный адаптер из комплекта даже дешевых аппаратов.

В отчете инсайдера говорится, что девайс получит только зарядный кабель с разъемом USB-C. Недорогой гаджет будет оценен в 180 долларов или около 14 тысяч рублей.

По словам журналистов, с недавнего времени все дорогие смартфоны Samsung не комплектуются зарядными адаптерами. Считалось, что в комплекте доступных смартфонов зарядный адаптер останется. В компании заявляли, что избавились от бесплатного зарядного устройства, чтобы сократить количество отходов и сделать свою продукцию более экологичной. «Однако они по-прежнему продают зарядные аксессуары с ненужной упаковкой, что способствует увеличению отходов упаковки», — подытожили авторы.

В октябре 2022 года Apple повторно оштрафовали в Бразилии за продажу смартфонов без зарядного адаптера в комплекте. Американская компания продает свои устройства без адаптера для зарядки с осени 2020 года.

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Андрей Ставицкий
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