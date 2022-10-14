В Бразилии повторно запретили продажу iPhone

Reuters: Apple обязали продавать iPhone 14 с зарядником в Бразилии и оштрафовали

Apple повторно оштрафовали в Бразилии за продажу смартфонов без зарядного адаптера в комплекте. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно журналистам агентства, в четверг, 13 октября, суд штата Сан-Паулу вынес решение по иску, поданному в отношении Apple ассоциацией заемщиков, потребителей и налогоплательщиков. Суд запретил продажу смартфонов без зарядного устройства — помимо обязательства американскую компанию оштрафовали на 100 миллионов реалов, что составляет около 1,197 миллиарда рублей.

В документе говорится, что Apple злоупотребляла законом, продавая iPhone без зарядного устройства. В Apple ответили, что подадут апелляцию в ответ на это решение. Судя по бразильскому сайту Apple, новые смартфоны серии iPhone 14 доступны в стране по предзаказу, продажи должны были стартовать 14 октября.

Ранее компания утверждала, что отказалась от бесплатного зарядного аксессуара в комплекте с iPhone в пользу экологии. «Очевидно, что в обоснование зеленой инициативы ответчик навязывает потребителю обязательное приобретение зарядных адаптеров, которые ранее поставлялись вместе с товаром», — говорится в решении суда. Apple продает смартфоны без адаптера для зарядки с осени 2020 года.

В начале сентября власти Бразилии оштрафовали Apple и запретили продажу смартфонов бренда без зарядных аксессуаров в комплекте. Представители регулятора аннулировали регистрацию на продажу всех iPhone без зарядного устройства.