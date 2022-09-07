В Бразилии запретили продажу iPhone

Appleinsider: в Бразилии запретили продавать iPhone без зарядки и оштрафовали Apple

Власти Бразилии оштрафовали Apple и запретили продажу смартфонов бренда без зарядных аксессуаров в комплекте. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Постановление о штрафе в размере 12 274 500 реалов, или около 144 миллионов рублей, выписало Министерство юстиции Бразилии. Также представители регулятора аннулировали регистрацию на продажу всех смартфонов Apple без зарядного устройства в комплекте. Таким образом, американская компания лишилась права на реализацию аппаратов серии iPhone 12 и более новых устройств в регионе.

Местный минюст может наложить повторные штрафы, если Apple возобновит продажу смартфонов без бесплатных аксессуаров вопреки запрету. Apple не удалось убедить местные власти, что зарядный адаптер не является обязательным в комплекте смартфона.

Журналист бразильского издания отметил, что Apple придется либо остановить продажи смартфонов в Бразилии, либо изменить комплект для региона. В июне 2021 года власти штата Сан-Паулу заставили компанию Тима Кука продавать аппараты iPhone 12 с зарядным адаптером в комплекте.

В марте Apple оштрафовали в Бразилии на 10,5 миллиона реалов из-за продажи смартфонов без зарядника. Также представители местного управления по защите прав потребителей поставили под сомнение влагозащиту девайсов.