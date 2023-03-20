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10:40, 20 марта 2023Россия

Российский семиклассник пронес в школу электрошокер и ударил им одноклассника

Kub Mash: в Сочи семиклассник пронес в школу электрошокер и ударил им одноклассника

Фото: Антон Уницын / РИА Новости

В Сочи семиклассник пронес в школу №59 электрошокер и ударил им одноклассника в плечо. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

Подросток вместе с другими российскими школьниками решил испытать опасное устройство. Несовершеннолетние в шутку начали бить друг друга током. Одному из семиклассников удар пришелся в живот, другому — в плечо. Позже у последнего возникли проблемы с сердцем. Мальчик примерно сутки терпел, но впоследствии все рассказал родителям.

Взрослые отвезли его в больницу. Медики диагностировали у семиклассника анемию и нарушение сердечного ритма. Ему придется какое-то время наблюдаться у кардиолога и невролога.

15 марта сообщалось, что в Нижегородской области восьмиклассник выстрелил из игрушечного пистолета в ухо десятилетнему мальчику. Школьника после инцидента госпитализировали.

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Анна Щербакова
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